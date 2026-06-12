В Нижегородской области преобразовали более 40 населенных пунктов

Губернатор Глеб Никитин утвердил ряд законов, согласно которым в регионе прошла масштабная реорганизация административно-территориального устройства. В рамках этой инициативы многие малые поселения объединили с соседними территориями, а часть деревень и сел изменила свой юридический статус.
Наиболее существенные перемены произошли в Городецком округе, где была проведена серия слияний. Например, в Бриляковском сельсовете к деревне Дроздово присоединили деревню Сидорово, а села Стрекалово и Калинки вошли в состав села Бриляково. В Зиняковском сельсовете пять поселений объединили в единое село Зиняки, а в Ковригинском сельсовете деревню Савино включили в состав деревни Мошкино. Кроме того, в Николо-Погостинском и Смольковском сельсоветах несколько деревень были присоединены к более крупным поселкам и селам. Все упраздненные пункты были официально исключены из реестра учета.
Параллельно в регионе прошла процедура переименования ряда населенных пунктов для исключения дублирования названий. По итогам общественных опросов и решений местных советов депутатов многие деревни получили статус сел. В этот список попали Бурково, Кумохино, Дроздово, Елево, Стрелка, Петухово, Завражное, Нечаиха и десятки других локаций в различных сельсоветах.
Реформа затронула и другие районы области. В Ковернинском округе пять деревень переквалифицировали в сельские поселки, а в Семеновском округе Безводное и Зименки стали селами. В Вознесенском же районе сельский поселок Свободный, наоборот, перешел в категорию деревень. Проведенная работа призвана упорядочить административное деление и сделать систему наименований населенных пунктов более логичной и уникальной.