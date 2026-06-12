В Нижегородской области преобразовали более 40 населенных пунктов

Наиболее существенные перемены произошли в Городецком округе, где была проведена серия слияний. Например, в Бриляковском сельсовете к деревне Дроздово присоединили деревню Сидорово, а села Стрекалово и Калинки вошли в состав села Бриляково. В Зиняковском сельсовете пять поселений объединили в единое село Зиняки, а в Ковригинском сельсовете деревню Савино включили в состав деревни Мошкино. Кроме того, в Николо-Погостинском и Смольковском сельсоветах несколько деревень были присоединены к более крупным поселкам и селам. Все упраздненные пункты были официально исключены из реестра учета.