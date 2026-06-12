Пассажиров в Москве попросили сообщать водителям о неисправных кондиционерах

«Во всех автобусах и электробусах ГУП “Мосгортранс” есть системы климат-контроля, в которых температура выставляется по стандарту от плюс 12 до плюс 25 градусов. Все автобусы и электробусы обязательно проходят проверку перед выходом на маршрут. Проверяется в том числе и работа кондиционера. Ни один автобус не выйдет на маршрут, если сплит-система сломана», — подчеркнули в предприятии.