Пассажиров в Москве попросили сообщать водителям о неисправных кондиционерах

«В соответствии с распоряжением министерства транспорта температура в салонах автобусов и электробусов летом не должна превышать плюс 25 градусов. Если же во время поездки система климат-контроля оказалась неисправной, просим сообщить об этом водителю во время остановки», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, оставить сообщение можно на Едином транспортном портале и с помощью QR-кодов, которые размещены у кабины водителя и в середине салона.
«Во всех автобусах и электробусах ГУП “Мосгортранс” есть системы климат-контроля, в которых температура выставляется по стандарту от плюс 12 до плюс 25 градусов. Все автобусы и электробусы обязательно проходят проверку перед выходом на маршрут. Проверяется в том числе и работа кондиционера. Ни один автобус не выйдет на маршрут, если сплит-система сломана», — подчеркнули в предприятии.
Сильная жара отмечается на текущей неделе в Москве и Подмосковье — столбики термометров в дневные часы вплотную приближаются к 30-градусной отметке, очень теплыми остаются и ночи. В связи с этим в мегаполисе объявлен оранжевый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий. Ожидается, что жара спадет в предстоящее воскресенье, 14 июня.