Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На форуме «Путешествуй!» в Москве представили традиционные блюда Югры

Гости смогли попробовать нянь с олениной и сбитень из брусники, клюквы и таежного чая.

Блюда традиционной кухни Ханты-Мансийского автономного округа представили на форуме «Путешествуй!» в Москве. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте промышленности региона.

Управляющий ресторана «У Камелька» Даниил Смирнов и су-шеф отеля Cosmos Smart Нурдин Урбаев из Когалыма 11 июня приготовили блюда, которые являются настоящими достопримечательностями национального туристического маршрута «Месторождение Югра». Гости смогли попробовать нянь с олениной — нежное и ароматное блюдо, отражающее богатство северной природы. Кроме того, был представлен сбитень из брусники, клюквы и таежного чая — согревающий напиток с ярким вкусом диких ягод и ароматом тайги.

Всего за пять дней форума планируется провести 40 просветительских кулинарных мастер-классов и представлений российской многонациональной кухни от шеф-поваров из 24 регионов России и Белоруссии. Гастрономическая площадка организована в Доме Российской Кухни на ВДНХ.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше