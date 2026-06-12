На форуме «Путешествуй!» в Москве представили традиционные блюда Югры

Блюда традиционной кухни Ханты-Мансийского автономного округа представили на форуме «Путешествуй!» в Москве. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте промышленности региона.
Управляющий ресторана «У Камелька» Даниил Смирнов и су-шеф отеля Cosmos Smart Нурдин Урбаев из Когалыма 11 июня приготовили блюда, которые являются настоящими достопримечательностями национального туристического маршрута «Месторождение Югра». Гости смогли попробовать нянь с олениной — нежное и ароматное блюдо, отражающее богатство северной природы. Кроме того, был представлен сбитень из брусники, клюквы и таежного чая — согревающий напиток с ярким вкусом диких ягод и ароматом тайги.
Всего за пять дней форума планируется провести 40 просветительских кулинарных мастер-классов и представлений российской многонациональной кухни от шеф-поваров из 24 регионов России и Белоруссии. Гастрономическая площадка организована в Доме Российской Кухни на ВДНХ.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.