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Нижегородская полиция вручила РВП гражданам Германии, Болгарии и США

Граждане Германии, Болгарии и США получили разрешения на временное проживание в Нижнем Новгороде.

Источник: Живем в Нижнем

Граждане Германии, Болгарии и США получили разрешения на временное проживание в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

Разрешительные документы вручили двум гражданам Германии, а также иностранцам из Болгарии и США. Они переехали в РФ по визе традиционных ценностей. Торжественное вручение документов приурочили ко Дню России.

Один из иностранцев, гражданин Германии, решил вернуться в Россию — на родину своей матери. В Нижегородской области он нашел жену, с которой воспитывает дочь.

Еще одна гражданка Германии рассказала, что переехала в Россию в 2024 году. Ее родители и братья уже получили разрешение на временное проживание. Гражданин США также после переезда создал в России семью.

В МВД напомнили, что РВП — это первый шаг к получению российского гражданства. Следующим статусным документом является вид на жительство.

Напомним, граждане Германии получили разрешение на временное проживание в Нижнем Новгороде.

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