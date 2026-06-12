Нижегородская полиция вручила РВП гражданам Германии, Болгарии и США

Граждане Германии, Болгарии и США получили разрешения на временное проживание в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.
Разрешительные документы вручили двум гражданам Германии, а также иностранцам из Болгарии и США. Они переехали в РФ по визе традиционных ценностей. Торжественное вручение документов приурочили ко Дню России.
Один из иностранцев, гражданин Германии, решил вернуться в Россию — на родину своей матери. В Нижегородской области он нашел жену, с которой воспитывает дочь.
Еще одна гражданка Германии рассказала, что переехала в Россию в 2024 году. Ее родители и братья уже получили разрешение на временное проживание. Гражданин США также после переезда создал в России семью.
В МВД напомнили, что РВП — это первый шаг к получению российского гражданства. Следующим статусным документом является вид на жительство.
Напомним, граждане Германии получили разрешение на временное проживание в Нижнем Новгороде.