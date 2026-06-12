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Сторожевик Балтфлота торпедировал вражескую субмарину

Учения прошли на морском полигоне у калининградских берегов.

Источник: Комсомольская правда

Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» на морском полигоне вблизи побережья Калининградской области отработал атаку цели, имитировавшей подводную лодку противника, с выполнением торпедной стрельбы. Разумеется, все прошло в рамках плановой боевой подготовки и никакого отношения к очередным натовским учениям «Флаг Рамшатйна» на границах России не имело.

Условно утопили условного супостата обычной торпедой без боевой части. После выполнения боевого упражнения практический боеприпас специальный катер-торпедолов рачительно поднял из воды — еще пригодится.

— Во время нахождения в море экипажем также были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть, управлению кораблем, условно поврежденным при ведении боевых действий, противовоздушной обороне с постановкой пассивных помех и противодиверсионной обороне с выполнением гранатометания, — добавили в пресс-службе БФ.