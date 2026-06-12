Сторожевик Балтфлота торпедировал вражескую субмарину

— Во время нахождения в море экипажем также были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть, управлению кораблем, условно поврежденным при ведении боевых действий, противовоздушной обороне с постановкой пассивных помех и противодиверсионной обороне с выполнением гранатометания, — добавили в пресс-службе БФ.