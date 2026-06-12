Телебашня в Нижнем Новгороде засияет в цветах триколора в День России

На гранях телебашни будет транслироваться динамическая видеокомпозиция в цветах российского флага. Кроме того, в оформлении используют элементы государственной и региональной символики. Одним из центральных элементов праздничной программы станут изображения двух известных кремлевских башен — Спасской в Москве и Дмитриевской в Нижнем Новгороде.