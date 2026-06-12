Празднование Дня России пройдёт сегодня на Нижегородской ярмарке, в парке «Швейцария» и парке имени 1 Мая

В парке имени 1 Мая с 10:00 до 16:00 состоится фестиваль высшего и среднего профобразования «Учись в Нижнем». Ожидается участие представителей около 30 вузов, колледжей и техникумов. К участию приглашаются школьники старших классов, их родители, педагоги и наставники (12+).