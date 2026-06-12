Волгоградцам официально показали обновленный сквер Симбирцева

— В этом году исполнилось 125 лет со дня рождения Василия Николаевича. Мы его помним и очень уважаем! Представьте, во всем СССР существовало всего 27 народных архитекторов: по одному — в каждой союзной республике, по пять — в Москве и Ленинграде и два — в Сталинграде. В нашем городе высшего архитектурного звания в стране удостоились Василий Симбирцев и сменивший его на посту главного архитектора города Вадим Масляев, — заявил заслуженный архитектор РФ Александр Вязьмин. — Конечно, люди такого масштаба нуждаются в памятнике. В дворике Горхоза стоит маленькая композиция: на скамейке сидят руководитель Академии архитектуры, один из авторов первого послевоенного Генплана Каро Алабян, Василий Симбирцев и Вадим Масляев. Ее бы увеличить в масштабах и поставить в обновленном сквере Симбирцева. На мой взгляд, получилось бы просто замечательно!