Звезда НХЛ Матвей Мичков раздаст автографы перед матчем «Амкара» в Перми

Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков и вратарь клуба СКА из КХЛ Сергей Новиков проведут перед матчем в 17:15 автограф-сессию. Оба хоккеитста родились в 2004 году: Матвей — в Перми, Сергей — в Чернушке.