На востоке области стартовали планы развития сёл до 2030 года

Гусев и Правдинск стали опорными пунктами. На их социальную и коммунальную инфраструктуру из федерального бюджета направят 1,4 миллиарда рублей.
В Калининградской области начали реализовывать долгосрочные планы социально-экономического развития сельских территорий. Как сообщили в региональном минсельхозе, речь идёт о двух опорных населённых пунктах на востоке области — Гусеве и Правдинске. Работы рассчитаны до 2030 года и должны качественно изменить жизнь не только в самих городах, но и в прилегающих посёлках.
Инициатива вписывается в федеральную программу Минсельхоза РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Долгосрочные планы для Гусева и Правдинска утвердили ещё в 2025 году. Только по линии федерального ведомства на их реализацию предусмотрено около 1,4 миллиарда рублей. Кроме того, в планы включены мероприятия, которые финансируются за счёт других государственных программ.
Первые работы уже начались. В Гусеве с апреля этого года подрядчик капитально ремонтирует детский сад № 5. На площадке идёт демонтаж старых конструкций, а к декабрю здание планируют сдать «под ключ». Садик также оснастят новой мебелью и оборудованием. А в 2028 году здесь же, в Гусеве, возьмутся за школу: её ждёт комплексный капитальный ремонт и благоустройство территории. Необходимое оборудование для учебного заведения уже закуплено.
В Правдинске работы начнутся со следующего, 2027 года. Капитальный ремонт и оснащение ждут местную общеобразовательную школу, спортивную школу и городской Дом культуры. Эти три объекта планируют полностью обновить к 2030 году.
Губернатор области Алексей Беспрозванных назвал долгосрочные планы совершенно новым подходом, который Минсельхоз России внедрил в прошлом году. «Он направлен на системное и комплексное развитие инфраструктуры населённых пунктов и предполагает синхронизацию ресурсов различных госпрограмм для достижения более эффективных результатов. Это, своего рода, программа по повышению инфраструктурного индекса опорного населенного пункта, которая за 3−5 лет позволит создать все условия для доступности данной инфраструктуры в том числе и для жителей близлежащих поселков», — пояснил глава региона.
Важно, что в программу мероприятий входят не только социальные объекты. Планы также включают капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и, что особенно значимо для сельской местности, дорожные артерии, которые связывают опорные пункты с окружающими деревнями и посёлками.
Федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий» работает в Калининградской области с 2020 года. И уже есть чем похвастаться. Только в 2025 году в регионе завершили 14 проектов по благоустройству в семи муниципалитетах. Улучшили дороги между посёлками. Три семьи получили соцвыплаты на покупку жилья на селе.
Кроме того, за прошлый год в области построили современный бетонный скейт-парк, смонтировали модульные раздевалки и отремонтировали помещения в ФОК «Светлогорский». В Гусеве продолжают строить новую пристройку к школе № 1. В Балтийске привели в порядок стадион при школе № 4. В Гвардейске возводят новый детский сад. А к концу 2026 года в Янтарном планируют завершить строительство очистных сооружений мощностью 2000 кубометров в сутки и капитально отремонтировать детский сад «Ветерок».
Министр сельского хозяйства области Артем Иванов подчеркнул, что власти видят большой запрос от жителей сельских агломераций. Люди хотят новые детские и спортивные площадки, отремонтированные дороги, современные школы и сады. Все эти пожелания, по его словам, учитывают при разработке долгосрочных планов и обязательно обсуждают с жителями на местном уровне.