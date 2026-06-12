На востоке области стартовали планы развития сёл до 2030 года

Первые работы уже начались. В Гусеве с апреля этого года подрядчик капитально ремонтирует детский сад № 5. На площадке идёт демонтаж старых конструкций, а к декабрю здание планируют сдать «под ключ». Садик также оснастят новой мебелью и оборудованием. А в 2028 году здесь же, в Гусеве, возьмутся за школу: её ждёт комплексный капитальный ремонт и благоустройство территории. Необходимое оборудование для учебного заведения уже закуплено.