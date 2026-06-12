Выдающийся врач Андрей Савин умер в Петербурге прямо на рабочем месте

В Петербурге скоропостижно скончался выдающийся отоларинголог, заслуженный врач России Андрей Савин. Он умер прямо на рабочем посту — пришёл на утреннюю конференцию, и его сердце остановилось. Спасти жизнь Андрея Николевича не удалось.
Ему было 67 лет. Отпевание и прощание, как сообщает «Петербургский дневник», состоится в воскресенье, 14 июня, в Смольном соборе после литургии, в 11 часов 15 минут. Похоронят Савина на Северном кладбище Петербурга.
Андрей Савин закончил Педиатрический институт в 1982 году и был связан с вузом свыше 40 лет. Ещё будучи студентом, он создал первую в стране выездную студенческую поликлинику: студенты-медики ездили летом по регионам, осматривая и помогая детям из самых отдалённых деревень и поселков. Андрей Николаевич был командиром выездной поликлиники.
«Это была огромная школа медицинской практики и жизни. Андрей всех знал, каждого опекал, под его началом были спасены сотни детей из глубинки», — сказал ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов, который в конце 1980-х тоже участвовал в этих медицинских экспедициях.
Андрей Николаевич очень быстро заявил о себе как талантливом враче, хирурге, а пациенты и их родственники любили его. Его называли «Врач от Бога», «Доктор с большой буквы».
«Он не просто лечил — он возвращал надежду. Пациенты приходили к нему из разных уголков страны, доверяя самое ценное — здоровье и жизнь. Андрей Николаевич умел находить выход даже в самых сложных, казалось бы, безвыходных ситуациях. Его клиническая интуиция, глубокие знания и хладнокровие в критических случаях спасли тысячи людей», — отметили в городском комитете по здравоохранению.
С 2002 года Андрей Николаевич возглавлял ЛОР-отделение Мариинской больницы, сделав его одним из лучших в стране и сформировав коллектив талантливых, любящих свое дело и людей специалистов.
«Андрей Николаевич был не просто профессионалом — он был личностью. Интеллигентный, благородный, с тонким чувством юмора, он умел поддержать, вдохновить, подбодрить. Его присутствие в больнице было опорой для коллег, утешением для пациентов, ориентиром для молодых врачей. Он ушёл внезапно, на рабочем месте. Он ушёл, оставаясь верным своему призванию до последнего мгновения. Мариинская больница потеряла одного из своих столпов. Медицина потеряла выдающегося деятеля. А мы — любимого врача, учителя и наставника. Мы потеряли друга», — рассказали в Мариинской больнице.