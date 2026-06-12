Выдающийся врач Андрей Савин умер в Петербурге прямо на рабочем месте

«Андрей Николаевич был не просто профессионалом — он был личностью. Интеллигентный, благородный, с тонким чувством юмора, он умел поддержать, вдохновить, подбодрить. Его присутствие в больнице было опорой для коллег, утешением для пациентов, ориентиром для молодых врачей. Он ушёл внезапно, на рабочем месте. Он ушёл, оставаясь верным своему призванию до последнего мгновения. Мариинская больница потеряла одного из своих столпов. Медицина потеряла выдающегося деятеля. А мы — любимого врача, учителя и наставника. Мы потеряли друга», — рассказали в Мариинской больнице.