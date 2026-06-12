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Глава Ростова Скрябин поздравил жителей города с Днём России

Александр Скрябин поздравил жителей донской столицы с праздником, подчеркнув единство малой и большой Родины.

Глава Ростова Александр Скрябин поздравил жителей донской столицы с Днём России, подчеркнув единство малой и большой Родины.

Градоначальник отметил, что Ростов и его жители — важная часть России. Он напомнил о великом прошлом и военном мужестве южной столицы, а также перечислил то, чем славится город: сухопутные и морские транспортные пути, выпуск комбайнов и вертолётов, производство муки и подсолнечного масла, известные вузы и знаменитая кухня.

«Наш город — важная часть великого целого, имя которой — Россия. Быть сопричастным большой и маой Родине — великое счастье!» — заключил Александр Скрябин.

Напомним, День России — государственный праздник, который ежегодно официально отмечают в одну и ту же дату — 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников в современной истории страны. Он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Документ утвердили 12 июня 1990 года на первом Съезде народных депутатов.