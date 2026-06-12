Глава Ростова Скрябин поздравил жителей города с Днём России

Градоначальник отметил, что Ростов и его жители — важная часть России. Он напомнил о великом прошлом и военном мужестве южной столицы, а также перечислил то, чем славится город: сухопутные и морские транспортные пути, выпуск комбайнов и вертолётов, производство муки и подсолнечного масла, известные вузы и знаменитая кухня.