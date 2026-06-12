Жители Самары назвали свои главные маленькие радости

Как показало исследование, для большинства самарцев такие моменты напрямую связаны с эмоциональным состоянием. 63% опрошенных уверены, что они очень важны для внутреннего комфорта, а еще 29% признаются, что не считают их чем-то жизненно необходимым, но именно они делают повседневность приятнее. При этом 38% жителей города говорят, что такие вещи просто помогают почувствовать себя лучше, а 34% — что быстро поднимают настроение.