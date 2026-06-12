В Хабаровском крае медведица с медвежатами напала на двух человек у посёлка Мухен

В администрации посёлка Мухен подтвердили, что медведя видели вблизи жилых домов и на окраинах. В связи с этим введён строгий запрет на посещение лесных массивов и берега реки. Жителей просят воздержаться от прогулок и сбора дикоросов, не выпускать детей и домашних животных на улицу без присмотра. На место вызваны профессиональные охотоведы.