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В Хабаровском крае медведица с медвежатами напала на двух человек у посёлка Мухен

Хабаровчанам запретили ходить в лес и к реке из-за медведей.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае возле посёлка Мухен произошло нападение медведя на людей. По предварительным данным, двое местных жителей направились к реке. На берегу они столкнулись с медвежатами и их матерью. Защищая потомство, самка напала на людей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники охотнадзора и полиции. Ведётся расследование обстоятельств инцидента. Специалисты принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

В администрации посёлка Мухен подтвердили, что медведя видели вблизи жилых домов и на окраинах. В связи с этим введён строгий запрет на посещение лесных массивов и берега реки. Жителей просят воздержаться от прогулок и сбора дикоросов, не выпускать детей и домашних животных на улицу без присмотра. На место вызваны профессиональные охотоведы.

Граждан просят проявлять осторожность при нахождении в лесной местности и соблюдать спокойствие.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru