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Под Волгоградом уничтожат 11 шакалов, угрожающих пяти сёлам

Ликвидировать зверей, терроризирующий население сёл Бутковка, Верхняя Куланинка, Воднобуерачное, Щербаковка и Щербатовка охотники смогут до 7 июля.

Жители пяти сёл Камышинского района живут в страхе — их терроризируют шакалы. В связи с этим в облкомприроды разрешили отстрел 11 особей этих животных.

Ликвидировать зверей, угрожающих здоровью населения сёл Бутковка, Верхняя Куланинка, Воднобуерачное, Щербаковка и Щербатовка охотники смогут до 7 июля на территории охотничьего заказника «Куланинский», сообщает v102.ru со ссылкой на комитет.

Ранее такое же мероприятие было запланировано в Даниловском районе на территории охотничьего угодья «Кувшиновское». Здесь шакалы появились в хуторах Кувшинов, Петрушин и Рогачи. Отстрел разрешен по 18 июня, но только одной особи.

Ранее сообщалось,. что затон Грязный в Волго-Ахтубинской пойме наполнится водой во время паводка благодаря новому водопропускному сооружению под Волгоградом.