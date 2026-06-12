Под Волгоградом уничтожат 11 шакалов, угрожающих пяти сёлам

Жители пяти сёл Камышинского района живут в страхе — их терроризируют шакалы. В связи с этим в облкомприроды разрешили отстрел 11 особей этих животных.
Ликвидировать зверей, угрожающих здоровью населения сёл Бутковка, Верхняя Куланинка, Воднобуерачное, Щербаковка и Щербатовка охотники смогут до 7 июля на территории охотничьего заказника «Куланинский», сообщает v102.ru со ссылкой на комитет.
Ранее такое же мероприятие было запланировано в Даниловском районе на территории охотничьего угодья «Кувшиновское». Здесь шакалы появились в хуторах Кувшинов, Петрушин и Рогачи. Отстрел разрешен по 18 июня, но только одной особи.
Ранее сообщалось,. что затон Грязный в Волго-Ахтубинской пойме наполнится водой во время паводка благодаря новому водопропускному сооружению под Волгоградом.