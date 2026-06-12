Под Волгоградом уничтожат 11 шакалов, угрожающих пяти сёлам

Ранее такое же мероприятие было запланировано в Даниловском районе на территории охотничьего угодья «Кувшиновское». Здесь шакалы появились в хуторах Кувшинов, Петрушин и Рогачи. Отстрел разрешен по 18 июня, но только одной особи.