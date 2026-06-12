15-летний подросток на питбайке погиб в ДТП в Нижнем Новгороде

Смертельное ДТП с питбайком и мотобайком произошло в Нижнем Новгороде 11 июня. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла в Московском районе областного центра в вечернее время. Предварительно установлено, что столкнулись питбайк KAYO и мотобайк. Первым транспортном управлял 15-летний подросток.
В результате ДТП несовершеннолетний скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Специалисты ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, иномарка с пьяным водителем снесла ларек с шаурмой в Нижнем Новгороде. В результате пострадал работник общепита — его доставили в больницу.