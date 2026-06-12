Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днём России

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил жителей города с Днём России. В своём обращении он назвал этот праздник главным государственным праздником страны и подчеркнул, что именно в этот день россияне особенно остро ощущают связь с историей, культурой и судьбой своей Родины. Об этом сообщили в пресс-службе администрация города.