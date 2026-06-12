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Воронежский суд обязал родителей не мешать общению бабушки и дедушки с внуком

Порядок встреч с трехлетним малышом установлен с учетом каникул и распорядка дня.

Источник: Комсомольская правда

Россошанский районный суд удовлетворил иск бабушки и дедушки, которые пожаловались на препятствия со стороны сына и его супруги в общении с трехлетним внуком.

Как оказалось, родители с осени 2025 года перестали позволять истцам видеться с малышом, в том числе забирать его к себе домой и оставаться наедине. Добровольно решить вопрос не удалось, помощь органов опеки результата не дала.

Суд обязал родителей не чинить препятствий и утвердил следующий график:

· Первый и третий вторник месяца с 17:00 до 20:00 у бабушки и дедушки.

· Вторая и четвертая суббота, а также второе и четвертое воскресенье с 12:00 до 12:00 там же.

· Три дня на осенних, зимних и весенних каникулах и семь дней на летних — по месту жительства ребенка.

Передача внука происходит по месту его жительства. Перенос встреч возможен только по согласованию сторон в случае болезни или других уважительных причин.

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