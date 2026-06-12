Губернатор Воронежской области поздравил жителей региона с Днём России

«Для всех нас Россия является огромным миром, где мы родились, сформировались как личности, связываем с ним своё настоящее и надежды на достойное будущее. Всё, чем наша страна живет сегодня — результат ратных и трудовых достижений соотечественников. Наше многонациональное и суверенное государство во все времена опиралось на тех, кто был искренне предан гражданскому долгу, верой и правдой служил Отчизне, хранил нравственные устои», — подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов.