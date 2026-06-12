Губернатор Воронежской области поздравил жителей региона с Днём России

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель областной Думы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днём России. Праздник ежегодно отмечается 12 июня. Слова поздравления опубликовала пресс-служба облправительства.
Первые лица отметили, что День России — это праздник гордости за сильную, сплочённую Родину с богатейшей историей и уникальной культурой.
«Для всех нас Россия является огромным миром, где мы родились, сформировались как личности, связываем с ним своё настоящее и надежды на достойное будущее. Всё, чем наша страна живет сегодня — результат ратных и трудовых достижений соотечественников. Наше многонациональное и суверенное государство во все времена опиралось на тех, кто был искренне предан гражданскому долгу, верой и правдой служил Отчизне, хранил нравственные устои», — подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов.
Также губернатор и председатель областной Думы отметили, что сегодня, когда пишется новая судьбоносная страница в истории Отечества, важно сохранять верность традициям патриотизма и духовности, которые скрепляют всех жителей России, помогают преодолевать испытания и решать задачи любой сложности.
Обращаясь к воронежцам, первые лица пожелали им жизненного оптимизма, желанных успехов и безоговорочных побед на благо Родины.