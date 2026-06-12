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В Ростове застройщик поможет жильцам дома, пострадавшего от удара ВСУ

Обследование конструкций проведут в ростовской многоэтажке, пострадавшей от БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал о планах, связанных с обследованием и восстановлением квартир в доме, пострадавшем от удара ВСУ 14 января.

— С первого дня была развернута работа по помощи жильцам. Ранее было принято решение о необходимости дополнительного обследования конструкций третьего подъезда. Но сначала нужно было выполнить страховочные мероприятия. В середине мая подрядная организация приступила к работам. Эти меры позволят собственникам попасть в свои квартиры и забрать личные вещи, — написал в соцсетях Александр Скрябин.

По словам главы города, на следующей неделе должны подписать договор на инструментальное обследование конструкций и устройство стационарных страховочных систем.

— На встрече с жителями пришли к решению. Компания застройщик с правильной гражданской позицией поможет восстановить квартиры, а там, где по результатам обследования восстановление будет признано невозможным, — восстановит жилищные права жителей, — добавил Александр Скрябин.

Напомним, атака БПЛА произошла утром 14 января в ростовской Левенцовке. Пострадала многоэтажка, в двух квартирах дома произошел пожар, в других жилых помещениях здания выбило стекла. В одной из квартир после удара погиб мужчина, его супруга и сын вовремя вышли в коридор и смогли спастись, им потребовалась медицинская помощь.

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