В Ростове застройщик поможет жильцам дома, пострадавшего от удара ВСУ

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал о планах, связанных с обследованием и восстановлением квартир в доме, пострадавшем от удара ВСУ 14 января.
— С первого дня была развернута работа по помощи жильцам. Ранее было принято решение о необходимости дополнительного обследования конструкций третьего подъезда. Но сначала нужно было выполнить страховочные мероприятия. В середине мая подрядная организация приступила к работам. Эти меры позволят собственникам попасть в свои квартиры и забрать личные вещи, — написал в соцсетях Александр Скрябин.
По словам главы города, на следующей неделе должны подписать договор на инструментальное обследование конструкций и устройство стационарных страховочных систем.
— На встрече с жителями пришли к решению. Компания застройщик с правильной гражданской позицией поможет восстановить квартиры, а там, где по результатам обследования восстановление будет признано невозможным, — восстановит жилищные права жителей, — добавил Александр Скрябин.
Напомним, атака БПЛА произошла утром 14 января в ростовской Левенцовке. Пострадала многоэтажка, в двух квартирах дома произошел пожар, в других жилых помещениях здания выбило стекла. В одной из квартир после удара погиб мужчина, его супруга и сын вовремя вышли в коридор и смогли спастись, им потребовалась медицинская помощь.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.