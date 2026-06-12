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В Татарстане школьники из Зеленодольска посетили центр защиты леса

Они узнали о направлениях его работы, правилах пожарной безопасности и факторах, влияющих на состояние деревьев.

Ученики лицея № 14 в городе Зеленодольске Республики Татарстан посетили центр защиты леса в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Заместитель директора центра Венера Ефременкова рассказала ребятам об основных направлениях деятельности учреждения: государственном лесопатологическом мониторинге и мониторинге воспроизводства лесов, а также факторах, влияющих на состояние лесов. Особое внимание было уделено правилам пожарной безопасности.

На Татарской лесосеменной станции школьники узнали, как проводится анализ семян лесных растений и с какой целью создается их страховой фонд. В завершение состоялась познавательная игра, где ребята по образцам семян лесных растений и гербариям определяли породы деревьев.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.