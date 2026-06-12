«Артек» встречает День России народными гуляниями

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Народные гуляния с хороводами в национальных костюмах и песнями проходят в Международном детском центре «Артек» по случаю Дня России, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского центра.
«В “Артеке” проходят народные гуляния. В них принимают участие более 3,5 тысячи детей из всех регионов страны, а также дети из 13 зарубежных государств. На поляне под открытым небом проходят различные мастер-классы, которые позволяют детям прикоснуться к культурному и историческому наследию различных регионов России», — сказали в пресс-службе.
В рамках гуляний дети в народных костюмах водят хороводы, организованы различные народные забавы и песенные конкурсы, игра на музыкальных инструментах шумового оркестра, в планах проведение военно-исторической реконструкции, добавили в пресс-службе.