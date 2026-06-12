«Артек» встречает День России народными гуляниями

«В “Артеке” проходят народные гуляния. В них принимают участие более 3,5 тысячи детей из всех регионов страны, а также дети из 13 зарубежных государств. На поляне под открытым небом проходят различные мастер-классы, которые позволяют детям прикоснуться к культурному и историческому наследию различных регионов России», — сказали в пресс-службе.