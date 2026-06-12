Российские ученые придумали, как добывать йод из отходов нефтедобычи

Разработка особенно актуальна на фоне ситуации на мировом рынке йода. Этот элемент необходим медицине, микроэлектронике, химической промышленности и атомной энергетике, но значительную часть потребностей России до сих пор закрывает импорт. За последние пять лет цены на йод выросли примерно в четыре раза. Если технология докажет свою эффективность в промышленных масштабах, нефтяные месторождения страны смогут стать еще и источниками собственного йода.