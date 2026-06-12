Российские ученые придумали, как добывать йод из отходов нефтедобычи

Специалисты Губкинского университета разработали способ извлечения йода из пластовых вод — побочного продукта нефтегазовой добычи, который раньше не рассматривали как источник полезных ископаемых. Об этом пишет «Ямал 1».
В основе технологии лежит синтетическая смола российского производства, которая позволяет добывать йод из рассолов без серьезной модернизации действующих производств. Процесс выглядит так: пластовую воду обрабатывают хлором или гипохлоритом натрия, переведя йод в удобную для извлечения форму, а затем пропускают через полимерный сорбент, который задерживает ценный элемент.
Авторы проекта подчеркивают, что их метод экологичнее традиционных способов, где используются органические растворители вроде бензола. К тому же все ключевые компоненты технологии производятся внутри страны, что снижает зависимость от импорта.
Разработка особенно актуальна на фоне ситуации на мировом рынке йода. Этот элемент необходим медицине, микроэлектронике, химической промышленности и атомной энергетике, но значительную часть потребностей России до сих пор закрывает импорт. За последние пять лет цены на йод выросли примерно в четыре раза. Если технология докажет свою эффективность в промышленных масштабах, нефтяные месторождения страны смогут стать еще и источниками собственного йода.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.