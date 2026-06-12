В Уфе показали роботов БРО, которые будут убирать улицы

Роботы умеют сами подметать улицы и при этом не поднимают пыль. Они работают без помощи человека — внутри у них свой искусственный интеллект. Специальные датчики помогают им не натыкаться на людей и препятствия. Ориентироваться по камерам они могут даже там, где не ловит GPS. Роботы работают на электричестве, без выхлопов, и сами следят за качеством своей работы. В будущем на них обещают навесить другое оборудование — для уборки снега, для посыпки дорог реагентами, для мойки тротуаров и даже для стрижки газонов.