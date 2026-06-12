В Комсомольске-на-Амуре Дмитрий Демешин поздравил жителей с Днем города

В Комсомольске-на-Амуре отметили сразу два праздника — День России и 94-ю годовщину основания города. В торжественных мероприятиях принял участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, который поздравил жителей Города юности и подчеркнул его особую роль в истории и развитии страны, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Праздничный день начался с возложения цветов к Памятнику Первостроителям. Вместе с губернатором память создателей города почтили мэр Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев, депутат Госдумы Максим Иванов, ветераны, молодёжь, участники специальной военной операции и кадеты школы № 22 имени Героя России Марка Белопухова.
Выступая на торжественном собрании, глава региона напомнил, что всего за несколько десятилетий на месте тайги вырос один из крупнейших промышленных центров Дальнего Востока. Особое внимание он уделил вкладу города в Победу в Великой Отечественной войне. За годы войны комсомольчане выпустили более 2700 боевых самолётов, строили военные корабли, ремонтировали подводные лодки и обеспечивали фронт продукцией оборонных предприятий. За трудовой подвиг город удостоен высоких государственных наград, а в 2021 году получил почётное звание «Город трудовой доблести».
Дмитрий Демешин отметил, что и сегодня Комсомольск-на-Амуре остаётся одним из ключевых промышленных центров страны. На предприятиях города продолжают выпускать современные истребители семейства Су, готовят к серийному производству импортозамещённый самолёт «Суперджет-100», а на Амурском судостроительном заводе строят гражданские и военные суда.
— Уверен, впереди у нас ещё множество свершений и достижений, ведь Комсомольск-на-Амуре — город юных сердцем и душой! С днём рождения, Комсомольск-на-Амуре! — обратился к жителям губернатор.
Во время праздника глава региона также вручил российские паспорта юным комсомольчанам. Кроме того, памятным знаком правительства Хабаровского края «За супружеское долголетие» были награждены шесть семей, проживших в браке более полувека.
Ещё одним трогательным событием стало чествование молодожёнов. Дмитрий Демешин поздравил четыре новые семьи, пожелав им любви, взаимопонимания и долгой совместной жизни.