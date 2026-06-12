В Комсомольске-на-Амуре Дмитрий Демешин поздравил жителей с Днем города

Выступая на торжественном собрании, глава региона напомнил, что всего за несколько десятилетий на месте тайги вырос один из крупнейших промышленных центров Дальнего Востока. Особое внимание он уделил вкладу города в Победу в Великой Отечественной войне. За годы войны комсомольчане выпустили более 2700 боевых самолётов, строили военные корабли, ремонтировали подводные лодки и обеспечивали фронт продукцией оборонных предприятий. За трудовой подвиг город удостоен высоких государственных наград, а в 2021 году получил почётное звание «Город трудовой доблести».