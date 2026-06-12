Самарская область и Санкт-Петербург подписали соглашение о продвижении туризма

Как уточняют в ведомстве, соглашение станет прочным фундаментом «для укрепления межрегиональных связей и качественного роста туристического потока между двумя ведущими туристическими центрами России». Планируется запуск масштабных взаимных рекламных кампаний, которые откроют путешественникам многогранность обеих территорий. Также будут созданы совместные межрегиональные маршруты, налажены прямые деловые контакты между туроператорами. Будет оказана поддержка проектам, направленным на развитие индустрии гостеприимства.