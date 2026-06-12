Выставка реликвий династии Кузнецовых открылась в Нижнем Новгороде

Выставка семейных реликвий купеческой династии Кузнецовых открылась в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Экспозиция «Семейные ценности» (0+) рассказывает о о драматической судьбе известных нижегородских фабрикантов. На выставке представлены фамильные драгоценности и коллекция картин. Главный экспонат — это клад, который нашли во время ремонта особняка купцов Кузнецовых на Малой Покровской.
Ценности восстановили реставраторы Нижегородского музея-заповедника. Всего было обнаружено 25 ювелирных украшений. Среди них были обручальные кольца Филетера Павловича Кузнецова и его супруги Валентины Васильевны.
Выставка будет доступна для посещения до конца 2026 года.
Напомним, «Театральный поезд» посетит Нижний Новгород 14 июня.