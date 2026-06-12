В Волгограде на смену жаре придет освежающая погода с дождями

Новая рабочая неделя обещает сохранить взятый на выходных курс и постепенно снизить температуру воздуха до +25 градусов — таких отметок метеорологи ждут к четвергу. Вместе с постепенным снижением поднятой вверх «планки» город ждет и серия остужающих дождей. По предварительным прогнозам, осадки станут спутниками горожан в понедельник, а также в среду и в четверг.