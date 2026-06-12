Братья врио губернатора Белгородской области приняли участие в спецоперации

«Не отступать, не сдаваться, всегда быть на переднем крае, выполнять задачи. Поэтому мне хватает 2−3 часа поспать, если это очень важно. Надо 10 минут поспать — я посплю. Так же, как в ходе боевых действий», — рассказал господин Шуваев.