Разница во времени — не помеха: как калининградцам следить за ЧМ-2026 по футболу и не проспать всё самое интересное

Как Мексика и ЮАР открыли ЧМ-2026, пока Калининград не спал: пост про безумный карнавал грубости с тремя удалениями и вечное проклятие 41-летнего вратаря Гильермо Очоа. «А судьи… где?»: инсайд о том, почему бригады VAR вообще не появятся на стадионах и будут рулить матчами дистанционно из Международного трансляционного центра. Волевая победа Южной Кореи над Чехией, которая запутала интригу в группе А до предела. Чтобы распланировать свои бессонные ночи и не пропустить игры Франции, Бразилии или Германии, сохраняйте себе актуальный Календарь игр по калининградскому времени.