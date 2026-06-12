Разница во времени — не помеха: как калининградцам следить за ЧМ-2026 по футболу и не проспать всё самое интересное

В Северной Америке официально стартовал Чемпионат мира по футболу 2026. Для болельщиков из Калининграда этот турнир станет настоящей проверкой на прочность: из-за разницы во времени матчи будут идти либо поздним вечером, либо глубокой ночью.
Специально для тех, кто готов жертвовать сном ради красивых голов (или просто хочет быть в курсе утренних спортивных новостей), на платформе «Клопс Блоги» запустился авторский блог «На трибуне».
Авторы уже подготовили для вас первые разборы:
Как Мексика и ЮАР открыли ЧМ-2026, пока Калининград не спал: пост про безумный карнавал грубости с тремя удалениями и вечное проклятие 41-летнего вратаря Гильермо Очоа. «А судьи… где?»: инсайд о том, почему бригады VAR вообще не появятся на стадионах и будут рулить матчами дистанционно из Международного трансляционного центра. Волевая победа Южной Кореи над Чехией, которая запутала интригу в группе А до предела. Чтобы распланировать свои бессонные ночи и не пропустить игры Франции, Бразилии или Германии, сохраняйте себе актуальный Календарь игр по калининградскому времени.
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