В Крыму на дороге Ленино — Мысовое ремонтируют путепровод через ж/д пути

На объекте продолжается активная подготовка основания: там укладывают крупный щебень, который тщательно утрамбовывается катками. На подходах к будущему путепроводу уже смонтированы бетонные сваи. Дорога Ленино — Мысовое соединяет несколько небольших поселков и ведет к мысу Казантип на берегу Азовского моря. Кроме того, новая переправа улучшит транспортную доступность для населенных пунктов Уварово, Луговое, Красногорка, Виноградное и других.