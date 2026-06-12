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В Крыму на дороге Ленино — Мысовое ремонтируют путепровод через ж/д пути

Она соединяет несколько небольших поселков и ведет к мысу Казантип на берегу Азовского моря.

Ремонт путепровода через железнодорожные пути на дороге Ленино — Мысовое проводится в Республике Крым по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

На объекте продолжается активная подготовка основания: там укладывают крупный щебень, который тщательно утрамбовывается катками. На подходах к будущему путепроводу уже смонтированы бетонные сваи. Дорога Ленино — Мысовое соединяет несколько небольших поселков и ведет к мысу Казантип на берегу Азовского моря. Кроме того, новая переправа улучшит транспортную доступность для населенных пунктов Уварово, Луговое, Красногорка, Виноградное и других.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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