Концертами национальных творческих коллективов отмечают День России в Красноярске

Около Дома дружбы народов «Родина» в Красноярске сегодня, 12 июня, развернулась настоящая праздничная площадка с тематическими зонами. [caption id= «attachment_369091» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Перед красноярцами выступили вокалисты, ансамбли края и представители народностей региона. [caption id= «attachment_369092» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Желающие также могли сыграть в шахматы, домино и нарды, а для детей работали зоны с дворовыми играми и аниматоры. [caption id= «attachment_369093» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Площадки организовали под разные возраста и интересы. Так, для ребят, заинтересованных «цветочной работой», запустили «Зеленую школу», где специалисты помогали высаживать цветы. [caption id= «attachment_369094» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Самые маленькие веселились с мыльными пузырями. Специально для них была организована такая площадка.