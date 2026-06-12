В Аракуле Челябинской области подростки узнали о перспективных профессиях

На встрече ребята узнали, какие навыки работодатели ценят больше всего, и познакомились с перспективными направлениями в округе. Специалисты рассказали им о возможности трудоустройства при поддержке центра занятости. Особое внимание уделили правовому просвещению. Слушателям сообщили о системе мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолетних базовых правовых знаний, развитие правовой культуры и осознание ответственности за свои поступки, а также о ключевых правах детей.