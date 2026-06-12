В Аракуле Челябинской области подростки узнали о перспективных профессиях

Профориентационное занятие «Россия — мои горизонты» 8 июня организовали специалисты центра занятости населения города Верхний Уфалей в центре детского отдыха поселка Аракуль. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.
На встрече ребята узнали, какие навыки работодатели ценят больше всего, и познакомились с перспективными направлениями в округе. Специалисты рассказали им о возможности трудоустройства при поддержке центра занятости. Особое внимание уделили правовому просвещению. Слушателям сообщили о системе мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолетних базовых правовых знаний, развитие правовой культуры и осознание ответственности за свои поступки, а также о ключевых правах детей.
«Чтобы маршрут каждого ребенка был осознанным, ребята прошли профтестирование. В игровой форме специалисты центра занятости выяснили, как ребята ориентируются в мире профессий, и помогли им определить свои сильные стороны. Служба занятости сегодня помогает молодежи планировать профессиональный путь. Развиваются цифровые сервисы, и меры поддержки становятся доступнее», — отметила заместитель директора центра занятости населения Верхнего Уфалея Виктория Максимович.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.