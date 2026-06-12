В Тюмени состоялся молодежный форум «Мир профессий будущего»

Молодежный форум «Мир профессий будущего» прошел 26 мая в Тюмени в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Форум прошел в интерактивном формате: ребята перемещались по станциям и напрямую общались с действующими предпринимателями, экспертами в сферах финансов, IT, производства и строительства. Например, там выступали финансовый директор филиала «Гидравлик» компании «ЕСК» Наталья Сидорова и директор компании «Софт 72» Мария Счастливая.
В ходе мероприятия ребята узнали, какие плюсы и минусы есть у профессии, сколько зарабатывают специалисты и с чего начинать карьеру. Кроме того, каждый участник получил «Дневник исследователя» с персональным планом развития.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.