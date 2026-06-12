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Пушилин рассказал о строительстве Азовского кольца в ДНР

Пушилин: строительство Азовского кольца на территории ДНР завершат в срок.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Все работы по строительству Азовского транспортного кольца на территории ДНР, несмотря на атаки со стороны ВСУ, будут завершены в ранее обозначенные сроки, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

«На данный момент подрядчики выполняют все обязательства по строительству на вверенных им участках. Пока ни о каких сдвигах сроков речи не идет», — сказал Пушилин.

Он добавил, что строителям удается сохранить темпы работ, несмотря на удары ВСУ по строительной технике.

«Но, тем не менее, строители у нас герои, дорожные строители в том числе, и мы рассчитываем, что все работы будут завершены в установленные сроки», — сказал Пушилин.

В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 «Дон» и «Таврида», а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта — расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.

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