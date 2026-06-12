Детско-юношеский фестиваль патриотической песни впервые пройдет в Хабаровском крае

В Хабаровском крае впервые пройдет масштабный детско-юношеский фестиваль патриотической песни — такое решение было принято на заседании президиума правительства региона. Заявки будут принимать до 1 июля, а 10 сентября победители конкурсного отбора выступят на гала-концерте в Городском дворце культуры. «Это должен быть именно конкурсный отбор, а не формальное прослушивание. Наши фестивали, наши таланты должны греметь на всю страну. Пусть каждый увидит, какими яркими и одаренными растут дети в Хабаровском крае», — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.