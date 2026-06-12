Дягилевский фестиваль 2026 в Перми проведет онлайн-трансляции событий

В проекте «Дягилев. Короткие формы» (16+) танцевальные миниатюры на музыку композиторов-резидентов Дома Радио и Теодора Курентзиса представят шесть хореографов — Нурбек Батулла, Владимир Варнава, Евгений Калачев, Игорь Фирсов и Ксения Михеева. Трансляция состоится 13 июня в 19:00 (мск).