Lexus Ирины Усольцевой почти год стоит во дворе и мешает вывозу мусора

В Красноярском крае завершилась очередная активная фаза поисков семьи Усольцевых. Семью снова не нашли. Корреспондент krsk.aif.ru побывал во дворе их дома в Сосновоборске и узнал новые детали.
Белый Lexus Ирины Усольцевой стоит у пятиэтажки уже почти девять месяцев. Жители говорят, что в машине кто-то лазил. Автомобиль мешает проезду мусоровоза: чтобы забрать отходы, спецтехнике нужно подъехать вплотную к подъезду, но Lexus блокирует проезд.
«Машина стояла посередине дороги, была открыта. Приезжала дочка и закрывала её. Мы просим убрать авто, звонили в полицию — мусорка не может проехать», — рассказала соседка.
Несколько жильцов отметили, что Ирина всегда с трудом парковалась. «Вообще не умеет машину поставить нормально. Когда заезжала во двор, мы все боялись», — поделились они.
Родственники почему-то не отгоняют автомобиль, хотя это мешает всем.
Напомним, что супруги Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года на Кутурчинском Белогорье. Масштабные поиски длились до 12 октября. Затем в тайгу время от времени выезжали спасатели, следователи и полицейские.
Новая активная фаза поисков прошла с 4 по 9 июня 2026 года. В СК сообщили, что нашли вещи, которые могут принадлежать семье. Как выяснилось, это сломанная палка для скандинавской ходьбы.
Данил Баталов, сын Ирины Усольцевой, не участвовал в последних поисках, потому что ничего о них не знал — хотя очень ждал этой операции.