Lexus Ирины Усольцевой почти год стоит во дворе и мешает вывозу мусора

Напомним, что супруги Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года на Кутурчинском Белогорье. Масштабные поиски длились до 12 октября. Затем в тайгу время от времени выезжали спасатели, следователи и полицейские.