3 и 4 классы пожароопасности установились в лесах Нижегородской области

В Нижегородской области установился третий, местами второй и четвертый классы пожароопасности в лесах. Об этом рассказали представители министерства лесного хозяйства региона в социальных сетях.
В минлесхозе напомнили, что на территориях с четвертым и пятым классом опасности пожаров запрещено посещение лесов. Нижегородцев просят соблюдать правила пожарной безопасности. Это позволит сократить число лесных возгораний, которые происходят по вине человека.
С актуальной информацией о запретах на помещение, которые действуют в лесах региона, можно ознакомиться с помощью интерактивной карты. Она доступна на сайте минлесхоза. При обнаружении пожаров нужно позвонить в лесную охрану по номеру 8 (800)100−94−00.
Напомним, число утонувших в водоемах нижегородцев в 2026 году выросло на 70%.