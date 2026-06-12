3 и 4 классы пожароопасности установились в лесах Нижегородской области

С актуальной информацией о запретах на помещение, которые действуют в лесах региона, можно ознакомиться с помощью интерактивной карты. Она доступна на сайте минлесхоза. При обнаружении пожаров нужно позвонить в лесную охрану по номеру 8 (800)100−94−00.