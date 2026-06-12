В Пестречинском районе заложили фундамент мечети в честь участников боевых действий

Решение о строительстве нового храма было принято после пожара, уничтожившего прежнюю мечеть в октябре 2025 года.
Как отметили на церемонии, новая мечеть станет не только местом для совершения молитв, но и духовным центром поддержки для жителей поселка, в том числе семей погибших военнослужащих.
В мероприятии приняли участие глава Пестречинского района Раис Сулейманов, имам-мухтасиб района Наиль хазрат Абулханов, имам-мухтасиб Зеленодольска Габдельхамит хазрат Зиннатуллин, член Союза ветеранов Татарстана Николай Соловьев, ветеран Вооруженных сил России Фарит Валиев, военный комиссар района Алмаз Шайдуллин, а также жители и гости района.
Церемония началась с чтения Корана и общей молитвы. Участники подчеркнули, что строительство мечети станет вкладом в сохранение духовных традиций, укрепление единства общества и увековечение памяти защитников Отечества.
Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.