Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пестречинском районе заложили фундамент мечети в честь участников боевых действий

В поселке Осиновский Пестречинского района состоялась церемония закладки фундамента новой мечети, которая будет посвящена защитникам Отечества — участникам боевых действий.

Источник: ИА Татар-информ

Решение о строительстве нового храма было принято после пожара, уничтожившего прежнюю мечеть в октябре 2025 года.

Как отметили на церемонии, новая мечеть станет не только местом для совершения молитв, но и духовным центром поддержки для жителей поселка, в том числе семей погибших военнослужащих.

В мероприятии приняли участие глава Пестречинского района Раис Сулейманов, имам-мухтасиб района Наиль хазрат Абулханов, имам-мухтасиб Зеленодольска Габдельхамит хазрат Зиннатуллин, член Союза ветеранов Татарстана Николай Соловьев, ветеран Вооруженных сил России Фарит Валиев, военный комиссар района Алмаз Шайдуллин, а также жители и гости района.

Церемония началась с чтения Корана и общей молитвы. Участники подчеркнули, что строительство мечети станет вкладом в сохранение духовных традиций, укрепление единства общества и увековечение памяти защитников Отечества.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.