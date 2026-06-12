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В Волжском школьник попал в больницу после ДТП во дворе

В Волгограде 9-летнего ребенка сбили на Максимке.

Источник: Комсомольская правда

Два школьника пострадали под колесами автомобилей в Волгограде и Волжском вечером 11 июня 2026 года. В Волжском 7-летний ребенок попал в больницу после ДТП во дворе дома на площади Труда, 4 г. В Советском районе областного центра 9-летний школьник попал под машину, когда переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте на улице Волгоградской, сообщили в региональном главке МВД.

ДТП в Волжском случилось в 19.25. Ребенок выскочил на дорогу во дворе прямо перед «Хендэ Акцент», за рулем которого была 18-летняя девушка. Сейчас несовершеннолетний пешеход в больнице.

На Максимке 45-летняя женщина-водитель на «Омода С5» наехала на 9-летнего школьника в 19.10. ДТП случилось, когда ребенок переходил дорогу напротив дома на улице Волгоградской, 7. Юного пешехода тоже увезли в медучреждение.