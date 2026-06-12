В Волжском школьник попал в больницу после ДТП во дворе

Два школьника пострадали под колесами автомобилей в Волгограде и Волжском вечером 11 июня 2026 года. В Волжском 7-летний ребенок попал в больницу после ДТП во дворе дома на площади Труда, 4 г. В Советском районе областного центра 9-летний школьник попал под машину, когда переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте на улице Волгоградской, сообщили в региональном главке МВД.