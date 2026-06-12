«Театральный поезд» встретили в Казани «Голубой шалью»

Театры из Башкортостана, Ульяновской области и Марий Эл встретили в столице Татарстана отрывком из легендарной «Голубой шали».
«Татарская земля по вам очень соскучилась и очень вас ждала», — обратился к прибывшим в город труппам председатель Союза театральных деятелей Татарстана Фарид Бикчантаев.
Самое главное — это единство театрального сообщества, и такие проекты делают на этом особый акцент, отметил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.
«Мы очень надеемся, что у театральных коллективов, прибывших в Татарстан, получится познакомиться с культурой нашей республики», — добавил замминистра.
Из Башкирии через Ульяновск в Казань прибыли молодежный театр имени Мустая Карима и Туймазинский татарский драмтеатр. Из Ульяновской области приехали театр кукол имени Леонтьевой, драмтеатр имени Гончарова и молодежный театр имени Александрова. Из Марий Эл прибыл республиканский театр кукол.
Прибывшие театральные труппы покажут свои постановки в театрах и на других культурных площадках Казани сегодня и завтра, 12 и 13 июня.
«Никогда в жизни не был в Казани. Если бы не Союз театральных деятелей, никогда бы, наверное, в эти прекрасные июньские солнечные дни сюда бы в этом году не попал!» — сказал артист Александр Песков, прибывший поездом из Москвы.
Сегодня вечером состоится творческая встреча с артистом в Доме актера имени Марселя Салимжанова.
Артисты татарстанских театров сядут на «Театральный поезд» завтра и выступят
«Чтобы поезда ездили, чтобы самолеты летали, чтобы театр и театральное сообщество имели колоссальное значение для нашей страны! Так всегда было, но сегодня это особенно важно, потому что только театр, живой диалог со зрителем может многие вещи восстановить, исправить, рассказать», — подчеркнул Фарид Бикчантаев, отвечая на вопросы журналистов.
В рамках всероссийского проекта «Театральный поезд» составы, состоящие из 18 тематически брендированных вагонов, отправились вместе с артистами через всю страну по двум маршрутам: Владивосток — Москва и Севастополь — Москва. Пятьдесят дней в пути и 23 театральные остановки по восточному направлению, 35 дней в пути и 17 театральных остановок по южному направлению. Уже скоро, 30 июня 2026 года, оба состава одновременно финишируют на столичном Киевском вокзале.
Всероссийский проект охватит 160 российских театров и более 5 тыс. артистов. В 43 городах они представят 280 постановок. В каждом городе пройдут театральные фестивали, в рамках которых зрителям будут представлены лучшие региональные спектакли различных жанров — драма, опера, балет, кукольный театр и другие, а также пройдут образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи.
Всероссийский проект реализуется Союзом театральных деятелей РФ при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив. Благоприятные условия для театральных гастролей создали Российские железные дороги. Проект «Театральный поезд» проводится в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России.