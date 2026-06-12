Движение ограничат до середины июля у станции метро «Буревестник»

Движение транспорта частично ограничат в районе станции метро «Буревестник». Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.
С 7 утра 15 июня до окончания дня 15 июля частично ограничат движение на участке Сормовского шоссе в районе станции метро «Буревестник». Здесь будет проводиться ремонт наземного павильона.
Проезжую часть сузят, движение транспорта сохранится по одной полосе в направлении улицы Коминтерна.
Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными на дороге и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что на участке Казанской набережной ограничат движение транспорта до конца июня.