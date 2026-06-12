Руководитель ансамбля «Красный Яр» рассказал, как артисты выступали для бойцов СВО в блиндажах

Гастрольный тур состоялся в мае этого года. В составе коллектива из четырех человек были также актриса Красноярского драмтеатра Наталья Горячева (она организует такие поездки с 2022 года), заслуженный артист края Александр Белопашинцев и волонтер Валентина Романова. За несколько недель до выезда программу обкатали в красноярских госпиталях.