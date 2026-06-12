Руководитель ансамбля «Красный Яр» рассказал, как артисты выступали для бойцов СВО в блиндажах

Красноярские артисты съездили с концертами в Донецкую Народную Республику, где давали выступления прямо в блиндажах вблизи от линии фронта. Подробности рассказал изданию gornovosti.ru художественный руководитель ансамбля «Красный Яр» Владимир Будилин.
Гастрольный тур состоялся в мае этого года. В составе коллектива из четырех человек были также актриса Красноярского драмтеатра Наталья Горячева (она организует такие поездки с 2022 года), заслуженный артист края Александр Белопашинцев и волонтер Валентина Романова. За несколько недель до выезда программу обкатали в красноярских госпиталях.
В Донецке до передовой было всего 20 километров. Чтобы обезопасить артистов, концерты решили проводить не на улице, а под землей. Репертуар составили из проверенных советских композиций: «Катюшу» пели хором, а «Песню о далекой Родине» Иосифа Кобзона слушали в полной тишине. Бойцы слушали песни застывшими первые 10−15 минут, но потом оттаивали, начинали подпевать и аплодировать.
Артисты также привезли гуманитарную помощь: сладости, детские письма и карты памяти с песнями красноярских исполнителей в рамках проекта «СВОя флешка». Сам Будилин планирует отправиться в Донбасс снова.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.