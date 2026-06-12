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В День России перебои с мобильным интернетом наблюдаются в Нижнем Новгороде

Нарушения в предоставлении услуг связи происходят на фоне объявленного утром того же дня режима угрозы атаки беспилотников.

В понедельник, восьмого июня, у многих жителей Нижнего Новгорода возникли серьезные проблемы с доступом к сети. Нестабильная работа мобильного интернета наблюдается прежде всего в Советском и Приокском районах областного центра.

Нарушения в предоставлении услуг связи происходят на фоне объявленного утром того же дня режима угрозы атаки беспилотников на территории Нижегородской области. Кроме того, в аэропорту имени Чкалова сохраняются временные ограничения, в связи с которыми взлет и посадка самолетов проводятся строго по согласованию с профильными ведомствами.

Хотя представители провайдеров пока не дали официальных комментариев о причинах падения скорости, подобные технические меры часто применяются властями в целях обеспечения общественной безопасности.

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