Мед, сметана или гречка: в Италии придумали мороженое, которое олицетворяет Россию

Для «русского» мороженого подошел бы «северный» насыщенный вкус, заявили изготовители десерта РИА Новости. Например, вкус меда, сладкой сметаны, лесных ягод, черной смородины и гречки. «Мед и лесные ягоды могли бы стать очень узнаваемым и символичным сочетанием», — отметили в Carpigiani Gelato University.
Ранее стало известно, что один из крупнейших производителей мороженого в России прекращает работу. Акционеры барнаульского АО «Русский холодъ» решили ликвидировать компанию. Причиной ликвидации стали значительные финансовые трудности.