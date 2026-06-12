В Волгограде простятся с учителем школы № 78 Светланой Ларионовой

— Я — учитель. И, смею надеяться, неплохой учитель, — писала о себе Светлана Ларионова. — После окончания школы я даже не задумывалась над тем, куда мне поступать. Работа в школе всегда держит меня в тонусе. Общение с детьми делает на несколько лет моложе, заставляя быть в курсе всех процессов, происходящих вокруг нас. У нас с вами прекрасная профессия!