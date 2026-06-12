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В Волгограде простятся с учителем школы № 78 Светланой Ларионовой

В Волгограде простятся с учителем школы № 78 Светланой Ларионовой, посвятившей педагогике буквально.

В Волгограде простятся с учителем школы № 78 Светланой Ларионовой, посвятившей педагогике буквально всю себя.

— Я — учитель. И, смею надеяться, неплохой учитель, — писала о себе Светлана Ларионова. — После окончания школы я даже не задумывалась над тем, куда мне поступать. Работа в школе всегда держит меня в тонусе. Общение с детьми делает на несколько лет моложе, заставляя быть в курсе всех процессов, происходящих вокруг нас. У нас с вами прекрасная профессия!

Отдав педагогике 60 лет жизни, она учила детей прекрасному. Светлана Александровна пришла в школу № 78 молодым преподавателем ИЗО и осталась там на всю жизнь.

Названная Заслуженным педагогом, за время своей работы она добилась и другого ценного для всех учителей звания — того, что ей присвоили ученики, с теплом вспоминающие об уроках даже после окончания школы.

Светлану Ларионову похоронят на Верхнезаречинском кладбище.

Фото «Ритуальный патруль»/t.me.