В Татарстане подростков научили программировать с помощью ИИ

Курсы по вайб-кодингу для подростков завершились в молодежном центре «Чишмэле» села Новошешминск Республики Татарстан. Проведение таких занятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в исполнительном комитете Новошешминского муниципального района.
На протяжении нескольких уроков участники знакомились с современными цифровыми инструментами, учились создавать собственные проекты и превращать идеи в работающие решения. Ребята узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в программировании, освоили основы создания приложений и попробовали себя в роли разработчиков.
В ходе обучения подростки получили практический опыт работы с актуальными технологиями и убедились, что создавать цифровые продукты может каждый, у кого есть интерес и желание учиться. Полученные знания и навыки станут хорошей основой для дальнейшего развития в сфере ИТ и реализации своих проектов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.