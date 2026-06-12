В Татарстане подростков научили программировать с помощью ИИ

В ходе обучения подростки получили практический опыт работы с актуальными технологиями и убедились, что создавать цифровые продукты может каждый, у кого есть интерес и желание учиться. Полученные знания и навыки станут хорошей основой для дальнейшего развития в сфере ИТ и реализации своих проектов.