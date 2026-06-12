Калининград назвали одним из самых востребованных авиамаршрутов из Москвы на праздничные выходные

Калининград назвали одним из самых востребованных авиамаршрутов из Москвы на выходные на День России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичные аэропорты.
«Делимся подборкой направлений, которые выбирают пассажиры “Шереметьево” в праздничные дни с 11 по 14 июня 2026 года: Санкт-Петербург, Калининград, Сочи», — рассказали в «Шереметьево».
Из «Домодедово», помимо этих направлений, популярностью пользуются рейсы в Новосибирск, Екатеринбург, Бишкек, Ереван и Ташкент. Также в числе самых востребованных маршрутов есть рейс в Калининград, который выполняют авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии».
«Внуково», в котором преобладают международные рейсы, тоже назвал самые популярные направления на День России. Среди зарубежных городов лидерами стали турецкие Анталья и Стамбул, а по России из этого аэропорта полетят в Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды.
В связи с празднованием Дня России россияне отдыхают три дня подряд — с 12 по 14 июня. В пятницу в Калининграде пройдут праздничные мероприятия. В городе организуют концерты, праздничное шествие, мастер-классы и интерактивы. Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.