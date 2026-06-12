Калининград назвали одним из самых востребованных авиамаршрутов из Москвы на праздничные выходные

В связи с празднованием Дня России россияне отдыхают три дня подряд — с 12 по 14 июня. В пятницу в Калининграде пройдут праздничные мероприятия. В городе организуют концерты, праздничное шествие, мастер-классы и интерактивы. Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.