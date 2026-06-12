Нефтяную столицу Казахстана атаковали кровопийцы

В своих обращениях горожане также заявляют, что по их адресам никто не проводит дезинсекцию. Другие добавляют, что «детей всю ночь кусают, они не могут спать из-за сильного зуда».
В связи с многочисленными жалобами региональная служба коммуникаций распространила информацию о проводимых в городе работах по борьбе с комарами. Однако, как сказано в публикации издания «Ак Жайык», о мошках в сообщении ничего не говорится.
По официальным данным, в последние дни участились дожди, а также усилился ветер со стороны моря, что привело к массовому размножению комаров. В связи с этим дезинсекционные работы были усилены.
Фото: azh.kz.
Специалисты компании уточняют, что дезинсекция проводится ежедневно с 22:00 до 02:00, работы ведутся в усиленном режиме — по 3−4 выезда в сутки.
Кроме того, в районе моста Ерик и участка «Сасык сай», расположенного вблизи Атырауского нефтеперерабатывающего завода, обработка проводится с помощью дронов. Такие работы выполняются 1−2 раза в неделю в зависимости от интенсивности размножения насекомых.
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Публикация от АТЫРАУ | ҚАЗАҚСТАН | 06? (@atyrauoil.official).
Также обработке подвергаются подвалы и подъезды многоквартирных домов, водоемы и заболоченные территории. Дезинсекционные мероприятия будут продолжаться на протяжении всего лета.
Однако некоторые жители утверждают, что пока не замечают ощутимого результата от проводимых работ. Другие и вовсе считают, что никакого эффекта от обработки нет.
7 июня 2026 года сообщалось, что Берлин атаковали опасные насекомые. Власти даже ввели ограничения.